В руках у игроков команды "МАРС" 14 клюшек,а запасных клюшек на 6 меньше.Сколько всего клюшек у команды "МАРС"?

Математика
В руках у игроков команды "МАРС" 14 клюшек,а запасных клюшек на 6 меньше.Сколько всего клюшек у команды "МАРС"?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)14-6=8 запасных клюшек 2)14+8=22 клюшки всего Ответ: 22 клюшки всего
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