В руках у игроков команды "МАРС" 14 клюшек,а запасных клюшек на 6 меньше.Сколько всего клюшек у команды "МАРС"?

Математика

В руках у игроков команды "МАРС" 14 клюшек,а запасных клюшек на 6 меньше.Сколько всего клюшек у команды "МАРС"?

Автор: Гость