Звуки буквеныйиразбор слова друг
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Звуки буквеныйиразбор слова друг
Ответ(ы):
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Друг- [д р у к] д-[д]-согл., парный звонкий, парный твёрдый р-[р]-согл, сонорный, парн. твёрдый у-[у]-глас, ударный г-[к]-согл, пар. глухой, пар. твёрдый
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