Звуки буквеныйиразбор слова друг

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Звуки буквеныйиразбор слова друг
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Друг- [д р у к]  д-[д]-согл., парный звонкий, парный твёрдый  р-[р]-согл, сонорный, парн. твёрдый  у-[у]-глас, ударный  г-[к]-согл, пар. глухой, пар. твёрдый 
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