СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!! произведение Грина "Алые паруса". Как вы думаете какое отношение ??втора к героине (Ассоль). Напишите пожалуйста отношение автора к Ассоль. Можно ещё словами из текста

Литература
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!! произведение Грина "Алые паруса". Как вы думаете какое отношение ??втора к героине (Ассоль). Напишите пожалуйста отношение автора к Ассоль. Можно ещё словами из текста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Очень трогательное отношение. Когда автор описывает Ассоль глазами Эгля, он подчёркивает её необычность, непохожесть на других. Описание очень поэтично. Ассоль предстает романтичной натурой, и автор готовит ей соответствующую судьбу. Ему хотелось, чтобы такая девушка непременно была счастлива.
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