Помогите!!! Через вершину конуса проведена плоскость,которая отсекает от круга о??новы дугу 90 градусов и 60 градусов.Найти S сечения.

Геометрия
Помогите!!! Через вершину конуса проведена плоскость,которая отсекает от круга о??новы дугу 90 градусов и 60 градусов.Найти S сечения.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Предположу тогда что там 2 сечения 1) отсекает 90 градусов, тогда АВ=ВС=l (образующая) ОА=ОС=радиусу основания, по теор Пифагора АС=R√2 ВН=корень из (l^2-R^2/2) S=1/2*корень из (l^2-(R^2)/2)*R*корень из 2 2) отсекает дугу в 60 градусов, тогда АВ=ВС=l (образующая) ОА=ОС=АС=R (т.к. треуг АОС равносторонний) ВН=корень из (l^2-R^2/4) S=1/2*корень из (l^2-(R^2)/4)*R
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