Помогите решить алгебру) если что, сверху стоят цифры, это порядок действий (если неправильно расставила,то исправьте пожалуйста)
Математика
Помогите решить алгебру) если что, сверху стоят цифры, это порядок действий (если неправильно расставила,то исправьте пожалуйста)
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