Ракета летела 102с со скоростью 8250м/с какое расстояние пролетела ракета? выразите результат в километрах и метрах
Математика
Ракета летела 102с со скоростью 8250м/с какое расстояние пролетела ракета? выразите результат в километрах и метрах
Ответ(ы):
Гость:
V = 8250 м/с t = 102 с s= ? s=v*t 1) 8250*102=841500 (метров пролетела ракета); 2) 841500:1000=841,5 (км. пролетела ракета). Ответ: ракета пролетела 841500 метров или 841,5 км.
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