Ракета летела 102с со скоростью 8250м/с какое расстояние пролетела ракета? выразите результат в километрах и метрах

Математика

Ракета летела 102с со скоростью 8250м/с какое расстояние пролетела ракета? выразите результат в километрах и метрах

Автор: Гость