На каком материке в его части лежат уральские горы анды

География
На каком материке в его части лежат уральские горы анды
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Южная Америка...по моему
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