В реакции оксида хрома 3 с алюминием восстановительные свойства проявляет

Химия
В реакции оксида хрома 3 с алюминием восстановительные свойства проявляет
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Cr2O3+2Al=Al2O3+2Cr Cr(+3)+3e=Cr(0) окислитель Al(0)-3e=Al(+3) восстановитель
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