Укажите пары слов в которых неверно образованы существительные со значением "жит??ль данного города, местности": 1) Псков-пскович 2) Тамбов-тамбовчанин 3) Полесье-полец 4)Крым-крымчак 5) Архангельск-архангелогородец ...

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Укажите пары слов в которых неверно образованы существительные со значением "жит??ль данного города, местности": 1) Псков-пскович 2) Тамбов-тамбовчанин 3) Полесье-полец 4)Крым-крымчак 5) Архангельск-архангелогородец 6) Тула-тульчанин

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