Укажите пары слов в которых неверно образованы существительные со значением "жит??ль данного города, местности": 1) Псков-пскович 2) Тамбов-тамбовчанин 3) Полесье-полец 4)Крым-крымчак 5) Архангельск-архангелогородец ...
Русский язык
Укажите пары слов в которых неверно образованы существительные со значением "жит??ль данного города, местности": 1) Псков-пскович 2) Тамбов-тамбовчанин 3) Полесье-полец 4)Крым-крымчак 5) Архангельск-архангелогородец 6) Тула-тульчанин
Ответ(ы):
Гость:
1. Тамбовцы 2. Полещуки 3. Крымчане 4. Туляки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Здравствуйте!!1. Необходимо решить ребус ,в каждом из которых одинаковые буквы обо??начают одинаковые цифры,а разные буквы разные цифры: А+А=БВ ...
Математика
В маленькой коробке помещаются 48 тюбиков с кремом, а в большой - в 6 раз больше. на с??олько больше тюбиков с кремомв большой коробке, чем в мален...
Математика
Решение задач по математике период магазин снижал цены 2жды в 1 раз на10% на10% во2 раз на35% сколько рублей стал стоить наш чайник если до начала ...
Русский язык
Найдите слово у которого множественное число образуется Не так как у других а) стол б) друг с) торт д) кот