Помогите пож :) ( Даю 90 балов )

Биология
Помогите пож :) ( Даю 90 балов )
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Ответ(ы):
Гость:
1-C 2-B 3-D 4-C 5-A 6-C 7-E 8-B
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