Сообщение на тему почему возможна жизнь на земле
Биология
Сообщение на тему почему возможна жизнь на земле
Ответ(ы):
Гость:
Жизнь на земле возможна потому что на земле климат для людей благоприятный, вода есть, плодородных земель много,кислорода много,полезных ископаемых достаточно.(Не совсем точно, но я думаю что некоторые пункты верны)
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