Задания по сольфеджио:Впишите названия аккордов в предложения 1) ........... состоят из двух терций, ............. состоят из терций и кварты, ............. состоят из кварты и терции. Зарание спасибо))!
Обществознание
Задания по сольфеджио:Впишите названия аккордов в предложения 1) ........... состоят из двух терций, ............. состоят из терций и кварты, ............. состоят из кварты и терции. Зарание спасибо))!
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