Задания по сольфеджио:Впишите названия аккордов в предложения 1) ........... состоят из двух терций, ............. состоят из терций и кварты, ............. состоят из кварты и терции. Зарание спасибо))!

Обществознание

Задания по сольфеджио:Впишите названия аккордов в предложения 1) ........... состоят из двух терций, ............. состоят из терций и кварты, ............. состоят из кварты и терции. Зарание спасибо))!

Автор: Гость