Помогите написать сочинение на тему я не люблю в себе .Заранее спасибо!

Гость: Гость:

Я не люблю в себе. Каждый человек,что-то не любит в себе.Кому то не нравится свое поведение,кто-то недоволен своей внешностью,а некоторые и вообще полностью недовольны собой. У каждого есть свои недостатки.У меня тоже есть свои недостатки(можешь перечислить какие недостатки у тебя и этим развернуть сочинение) Нужно любить себя таким какой ты есть,если что-то не устраивает в себе,то стараться исправить свои недостатки.