Пожалуйста объясните раставление запятых в предложений. Вот почему и теперь(1), к??да бы вы в Михайловском ни пошли(2), всюду птицы - добрые(3), доверчивые к тем людям(4), для которых Пушкин и все пушкинское священно и неприко...

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Пожалуйста объясните раставление запятых в предложений. Вот почему и теперь(1), к??да бы вы в Михайловском ни пошли(2), всюду птицы - добрые(3), доверчивые к тем людям(4), для которых Пушкин и все пушкинское священно и неприкосновенно.

Автор: Гость