Пожалуйста объясните раставление запятых в предложений. Вот почему и теперь(1), к??да бы вы в Михайловском ни пошли(2), всюду птицы - добрые(3), доверчивые к тем людям(4), для которых Пушкин и все пушкинское священно и неприко...
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Пожалуйста объясните раставление запятых в предложений. Вот почему и теперь(1), к??да бы вы в Михайловском ни пошли(2), всюду птицы - добрые(3), доверчивые к тем людям(4), для которых Пушкин и все пушкинское священно и неприкосновенно.
Ответ(ы):
Гость:
1, 2, 4 - отделяют придаточные предложения, а 3 - однородные члены
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