у володи в портфели 2 тетради в клетку и 2 в ленейку . Володя выташил 1 тетрадь . кака?? это может быть тетрадь ? володя вытащил две тетради . Какие это могут быть тетради ? Володя вытащил три тетради . Какие это могут быть те...

Математика
у володи в портфели 2 тетради в клетку и 2 в ленейку . Володя выташил 1 тетрадь . кака?? это может быть тетрадь ? володя вытащил две тетради . Какие это могут быть тетради ? Володя вытащил три тетради . Какие это могут быть тетради ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Он взял в клетку и в ленейкц
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