у володи в портфели 2 тетради в клетку и 2 в ленейку . Володя выташил 1 тетрадь . кака?? это может быть тетрадь ? володя вытащил две тетради . Какие это могут быть тетради ? Володя вытащил три тетради . Какие это могут быть те...

Математика

у володи в портфели 2 тетради в клетку и 2 в ленейку . Володя выташил 1 тетрадь . кака?? это может быть тетрадь ? володя вытащил две тетради . Какие это могут быть тетради ? Володя вытащил три тетради . Какие это могут быть тетради ?

Автор: Гость