Ответьте пожалуйста!К бассейну какой реки(озера, моря)относится река Нил?
География
Ответьте пожалуйста!К бассейну какой реки(озера, моря)относится река Нил?
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