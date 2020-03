Write the sentences in the passive.( Написать эти предложения в пассивном) 1)Does Latisha clean the house everyday? 2)Sally decorated the living room 3)They send text messages every day 4)They sent Paul a letter from Italy...

Английский язык

Write the sentences in the passive.( Написать эти предложения в пассивном) 1)Does Latisha clean the house everyday? 2)Sally decorated the living room 3)They send text messages every day 4)They sent Paul a letter from Italy 5)Tom takes the children to school 6)Alex cooked dinner last night 7)A van hit John s car 8)Did Rosalie bake the cake?

Автор: Гость