Помидоров собрали на 456кг меньше,чем огурцов.Сколько килограммов огурцов собрали,если их масса в 4 раза больше,чем помидоров?

Математика

Помидоров собрали на 456кг меньше,чем огурцов.Сколько килограммов огурцов собрали,если их масса в 4 раза больше,чем помидоров?

Автор: Гость