Помидоров собрали на 456кг меньше,чем огурцов.Сколько килограммов огурцов собрали,если их масса в 4 раза больше,чем помидоров?
Математика
Помидоров собрали на 456кг меньше,чем огурцов.Сколько килограммов огурцов собрали,если их масса в 4 раза больше,чем помидоров?
Ответ(ы):
Гость:
1)456x4=1824(кг)-собрали огурцов
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