ЗАПИШИ ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ЛЕТОМ, ТОЛЬКО ЗИМОЙ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА.х
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ЗАПИШИ ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ЛЕТОМ, ТОЛЬКО ЗИМОЙ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА.х
Ответ(ы):
Гость:
1) We can do jogging (пробежки) Summer: We can roller-skate; We can ride on a boat, We can run on a horse; Winter: We can ride on a sled; We can play snowball; We can swim in ice-hole; Any season: We can throw streamers, we can play on a guitar, we can play basketball.
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