Первый вопрос: Как изменились условия жизни диких животных лесной зоны с увеличением числа больших городов? Второй вопрос: Как ты думаешь, почему вырубка лесов вызывает рост оврагов и размыв почвы? 20 баллов.

Гость: Гость:

Кол-во лесных зон с ростом городов уменьшается, нет места где этим диким животным обитать. Также в леса, на поля и т.д. отвозят часто отходы и засоряют тем самым места обитания диких животных. В больших городах очень хорошо развита промышленность, но её отходы разрушают окружающую среду и засоряют атмосферу. Многие природные зоны изменяются и животные от этого погибают.