Первый вопрос: Как изменились условия жизни диких животных лесной зоны с увеличением числа больших городов? Второй вопрос: Как ты думаешь, почему вырубка лесов вызывает рост оврагов и размыв почвы? 20 баллов.
География
Первый вопрос: Как изменились условия жизни диких животных лесной зоны с увеличением числа больших городов? Второй вопрос: Как ты думаешь, почему вырубка лесов вызывает рост оврагов и размыв почвы? 20 баллов.
Ответ(ы):
Гость:
Кол-во лесных зон с ростом городов уменьшается, нет места где этим диким животным обитать. Также в леса, на поля и т.д. отвозят часто отходы и засоряют тем самым места обитания диких животных. В больших городах очень хорошо развита промышленность, но её отходы разрушают окружающую среду и засоряют атмосферу. Многие природные зоны изменяются и животные от этого погибают.
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