Составить предложение из слов ледоход,капель,ручьи,подснежник

Русский язык
Составить предложение из слов ледоход,капель,ручьи,подснежник
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Густой ледоход тянется по всей реке. 2) Солнышко греет, стучит по трубам весенняя капель. 3) Крепчают холода, мёрзнут все ручьи. 4) Ранняя весна богата белыми подснежниками.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Известное высказывание великого Галилея
Ответить
Русский язык
Придумайте предложение со словом шёпот
Ответить
Другие предметы
Помогите найти стихи о кыргызстане
Ответить
Математика
Помогите решить задачу! На уроке труда девочки сшили занавес для актового зала. Им понадобилось 120 м. Синей ткани, красной - на 800 дм больше, а...
Ответить
Математика
Только деление пожалуйста
Ответить