Составить предложение из слов ледоход,капель,ручьи,подснежник
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Составить предложение из слов ледоход,капель,ручьи,подснежник
Ответ(ы):
Гость:
1) Густой ледоход тянется по всей реке. 2) Солнышко греет, стучит по трубам весенняя капель. 3) Крепчают холода, мёрзнут все ручьи. 4) Ранняя весна богата белыми подснежниками.
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