НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПЛАН!!! Митраша -"мужичок в мешочке".Рано лишился отца.Есть се??тра Настя.Его отец погиб в Отечественной войне,мама от болезни.Ему 10 лет.Вместе с сестрой они ведут хозяйство:ухаживают за скотиной,работают ...
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НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПЛАН!!! Митраша -"мужичок в мешочке".Рано лишился отца.Есть се??тра Настя.Его отец погиб в Отечественной войне,мама от болезни.Ему 10 лет.Вместе с сестрой они ведут хозяйство:ухаживают за скотиной,работают в огороде.Он серьёзный и наивный. Его упрямство,нежелание согласиться с сестрой чуть не привело к смерти.Желая найти клюкву,дети ссорятся,так и не выбрав дорогу.Они покидают друг друга.Митраша попадает в беду:не желая идти в обход болота,проваливается в Слепую елань.Вдруг он такой серьёзный,стал беззащитным.Его спасает собака Антипыча,одичавшая Травка.Она тоже осиротевшая со смертью своего хозяина,обретает новое счастье.Благодаря ей убит Митрашей серый,злой волк.
Ответ(ы):
Гость:
1)Семья Митраши 2)характер главного героя 3)Спасение 4)Смерть волка
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