Спиши текст, вставив нужные буквы. Проверь безуд-е окончания сущ.. В апрел_ наша с_мья приехала на дач_ в в д_ревню, п_дал_ше от желез-ной д_рог_.Наша уютная дач_ состояла из трёх комнат. При дач_ был неб_л_-шой садик. Туда в...

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Спиши текст, вставив нужные буквы. Проверь безуд-е окончания сущ.. В апрел_ наша с_мья приехала на дач_ в в д_ревню, п_дал_ше от желез-ной д_рог_.Наша уютная дач_ состояла из трёх комнат. При дач_ был неб_л_-шой садик. Туда вых_дили окна из нашей комн_ты и кухн_ .В садик _ были вы-сокие к_чели, бесе_ка и несколько клумб. Кр_сивые окрес_ности, ч_-дес_ные прогулки в лес я всп_минаю ч_сто. Подру_к _ Нин_ я рассказываю о ж_зн_ летом на дач_.пж срочно

Автор: Гость