Номер 17. Решите пожалуйста ребят :) даю много баллов. Тема: Вычитание целых чисел, е??ли кто не понял

Гость: Гость:

При раскрытии скобок ,если перед скобкой знак "+", то знаки в скобках не изменяются,но если перед скобкой стоит знак "-",знаки в скобках меняются на противоположные! (-20)-(-90)+90=-20+90+90=160 (-70)+(-10)-(+20)=-70-10-20=-100 (-15)+6-(-11)=-15+6+11=2 (-10)+(-6)+10=-10-6+10=-6