Девочка пробежала по дорожке 35 м , и ей еще осталось бежать на 15 м больше . какова длина дорожки ?

Математика

Девочка пробежала по дорожке 35 м , и ей еще осталось бежать на 15 м больше . какова длина дорожки ?

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