Просклонять на казахском по падежам слово аккала- снеговик
Қазақ тiлi
Просклонять на казахском по падежам слово аккала- снеговик
Ответ(ы):
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Атау -Аққала Ілік -Аққаланың Барыс -Аққалаға Табыс - Аққаланы Жатыс -Аққалада Шығыс -Аққаладан Көмектес -Аққаламен
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