Сделай краткую запись задачи. Отцу и сыну вместе 40 лет , матери и отцу 60 лет Сколько лет каждому члену этой семьи.
Математика
Сделай краткую запись задачи. Отцу и сыну вместе 40 лет , матери и отцу 60 лет Сколько лет каждому члену этой семьи.
Ответ(ы):
Гость:
Отец+сын-40лет мать+отец-60лет мать-?лет отец-?лет
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