Сделай краткую запись задачи. Отцу и сыну вместе 40 лет , матери и отцу 60 лет Сколько лет каждому члену этой семьи.

Математика

Сделай краткую запись задачи. Отцу и сыну вместе 40 лет , матери и отцу 60 лет Сколько лет каждому члену этой семьи.

Автор: Гость