Помогите решить задачу срочно. В спортивном отряде 25 человек. В нём 17 бегунов и 18 п??ыгунов в длину. Надо приготовить именные значки с указанием вида спорта, которым занимается владелец значка. Сколько значков с надписью Бег...

Математика

Помогите решить задачу срочно. В спортивном отряде 25 человек. В нём 17 бегунов и 18 п??ыгунов в длину. Надо приготовить именные значки с указанием вида спорта, которым занимается владелец значка. Сколько значков с надписью Бег и прыжки в длину надо приготовить?

Автор: Гость