Рассмотрите контурную карту "Отечественная война 1812 г." и выполните задания. Ребята, не успеваю с домашним заданием! Хоть какие-то номера, пожалуйста!.. Буду неимоверно признательна за помощь!

История

Рассмотрите контурную карту "Отечественная война 1812 г." и выполните задания. Ребята, не успеваю с домашним заданием! Хоть какие-то номера, пожалуйста!.. Буду неимоверно признательна за помощь!

Автор: Гость