Упражнение 4 пожалуйста

Гость: Гость:

Оденется - сов. в, изъяв. накл., буд. вр., 3 л., ед. ч. Заготовила - сов. в, изъяв. накл., прош. в., 3 л., ед., ч., ж. р. Вяжет - несов. в, изъяв. накл., наст. вр., 3 л., ед. ч. Шила - несов. в, изъяв. накл., прош. в., 3 л., ед., ч., ж. р. Вязала - несов в, изъяв. накл., прош. в., 3 л., ед., ч., ж. р. Устала - сов. в, изъяв. накл, прош.в, 3 л., ед,ч, ж. р. Настала бы - сов.в, сослаг. накл, 3 л, ед.ч, ж. р.