Прочитайте предложения вслух. Найдите обособленные члены предложения Перед нам?? лежало широкое поле, покрытое молодою, еще не цветущею рожью . Держа кувшин над головой, грузинка узкою тропой сходила к берегу . Порой она сколь...

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Прочитайте предложения вслух. Найдите обособленные члены предложения Перед нам?? лежало широкое поле, покрытое молодою, еще не цветущею рожью . Держа кувшин над головой, грузинка узкою тропой сходила к берегу . Порой она скользила меж камней, смеясь неловкости своей . Последние письма, полученные Инсаровым , неотступно звали его на родину. Ветер и волны , раскачивая , несли лодку в гибельный простор . Рыбачья лодки, по -вытащенные на берег, образовались на белом песке длинный ряд темных килей , напоминающих хребеты громадных рыб . Отойдя в лес за мостик , по течению ручья , девочка осторожно спустила на воду у самого берега пленившее ее судно. Старайсь не шуметь, я на цыпочках прошел в свою комноту и сел на постель. Я помнил смуглых стариков , при свете лунных вечеров против отцовского крыльца сидевших с важностью лица. Плз помогите

Автор: Гость