Придумать со словами светилище, каменоломни,камнетёсы предложения пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Придумать со словами светилище, каменоломни,камнетёсы предложения пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Старейшина клана пришел в каменоломни где раньше находилось святилище и проводились жертвоприношения, но глупые камнетёсы наваляли ему по самое не хочу. ;)
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