В прямоугольной трапеции боковые стороны равны 12 см и 20 см, а меньшая диагональ 13 см. Найдите основание трапеции.

Гость: Гость:

Высота трапеции равна 12 см, тогда меньшее основание по теореме Пифагора равно см. Опустив высоту на большее основание получим, что основание разбито на две части. Одну часть мы уже нашли - 5 см, а вторую найдем по теореме Пифагора: , значит большее основание равно 5+16=21 см.