В прямоугольной трапеции боковые стороны равны 12 см и 20 см, а меньшая диагональ 13 см. Найдите основание трапеции.
Геометрия
В прямоугольной трапеции боковые стороны равны 12 см и 20 см, а меньшая диагональ 13 см. Найдите основание трапеции.
Ответ(ы):
Гость:
Высота трапеции равна 12 см, тогда меньшее основание по теореме Пифагора равно см. Опустив высоту на большее основание получим, что основание разбито на две части. Одну часть мы уже нашли - 5 см, а вторую найдем по теореме Пифагора: , значит большее основание равно 5+16=21 см.
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