Решение задач по математике период магазин снижал цены 2жды в 1 раз на10% на10% во2 раз на35% сколько рублей стал стоить наш чайник если до начала он стоил 1200р
Математика
Решение задач по математике период магазин снижал цены 2жды в 1 раз на10% на10% во2 раз на35% сколько рублей стал стоить наш чайник если до начала он стоил 1200р
Ответ(ы):
Гость:
Если 10% то он стоил 120 рублей 1200:10=120(р) 10% Если на 35 то он стоил 4 рубля 1200:35=4(р) 35% Ответ: 10% 120 рублей,35% 4 рубля.
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