Решение задач по математике период магазин снижал цены 2жды в 1 раз на10% на10% во2 раз на35% сколько рублей стал стоить наш чайник если до начала он стоил 1200р

Математика

Решение задач по математике период магазин снижал цены 2жды в 1 раз на10% на10% во2 раз на35% сколько рублей стал стоить наш чайник если до начала он стоил 1200р

Автор: Гость