Найдите слово у которого множественное число образуется Не так как у других а) стол б) друг с) торт д) кот
Русский язык
Найдите слово у которого множественное число образуется Не так как у других а) стол б) друг с) торт д) кот
Ответ(ы):
Гость:
Б) друг. множественное число - друзья
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