Здравствуйте!!1. Необходимо решить ребус ,в каждом из которых одинаковые буквы обо??начают одинаковые цифры,а разные буквы разные цифры: А+А=БВ М+К=М Р+Р=Р 2. Там где возможно найди разные решения.
Математика
Здравствуйте!!1. Необходимо решить ребус ,в каждом из которых одинаковые буквы обо??начают одинаковые цифры,а разные буквы разные цифры: А+А=БВ М+К=М Р+Р=Р 2. Там где возможно найди разные решения.
Ответ(ы):
Гость:
6+6=12 5+5=10 7+7=14 8+8=16... 1+0=1 0+0=0
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