Здравствуйте!!1. Необходимо решить ребус ,в каждом из которых одинаковые буквы обо??начают одинаковые цифры,а разные буквы разные цифры: А+А=БВ М+К=М Р+Р=Р 2. Там где возможно найди разные решения.

Математика

Здравствуйте!!1. Необходимо решить ребус ,в каждом из которых одинаковые буквы обо??начают одинаковые цифры,а разные буквы разные цифры: А+А=БВ М+К=М Р+Р=Р 2. Там где возможно найди разные решения.

Автор: Гость