30 процентов от 30 процентов числа х равны 7,2 .Найдите числа х
Математика
30 процентов от 30 процентов числа х равны 7,2 .Найдите числа х
Ответ(ы):
Гость:
7,2/30*100=24 это 30% от 30% 24/30*100=80 это 100%
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