Написать начальную форму у слов: Растёт,образуется,имеет,нуждается, цветёт.
Русский язык
Написать начальную форму у слов: Растёт,образуется,имеет,нуждается, цветёт.
Ответ(ы):
Гость:
Расти, образует, иметь, нуждаться, цвести
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