Переведите текст на русский язык пожалуйста. Заранее большое спасибо!

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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Много семей имеет традицию устраивать вечеринки.  и мы видим на этой картинке счастливую семью которая устроила вечеринку. каждый рад снова увидеть своих родственников.  кто-то смеется и разговаривает
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