При анализирующем скрещивании растений гороха получили 15 зеленых семян и 16 жёлты??. Определите генотип растений родительского поколения. (Заранее спасибо)
Биология
При анализирующем скрещивании растений гороха получили 15 зеленых семян и 16 жёлты??. Определите генотип растений родительского поколения. (Заранее спасибо)
Ответ(ы):
Гость:
Генотип равен 1% того что там будет 1 горох другого цвета
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