Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Рассто??ние между городами 300км. Скорость первого автомобиля 70км/ч, а второго 80 км/ч. Через сколько часов они встретятся?
Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Рассто??ние между городами 300км. Скорость первого автомобиля 70км/ч, а второго 80 км/ч. Через сколько часов они встретятся?
Ответ(ы):
Гость:
1)70+80=150(км/ч) 2)300/150=2(ч) ответ:они встретятся через 2 часа
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