Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Рассто??ние между городами 300км. Скорость первого автомобиля 70км/ч, а второго 80 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

Математика

Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Рассто??ние между городами 300км. Скорость первого автомобиля 70км/ч, а второго 80 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

Автор: Гость