Дам 15 балов за решение запиши пять трёхзначных чисел каждое из которых при делен??и на число 7 даёт трёхзначноенеполное неполное частное

Математика

Дам 15 балов за решение запиши пять трёхзначных чисел каждое из которых при делен??и на число 7 даёт трёхзначноенеполное неполное частное

Автор: Гость