Дам 15 балов за решение запиши пять трёхзначных чисел каждое из которых при делен??и на число 7 даёт трёхзначноенеполное неполное частное

Математика
Дам 15 балов за решение запиши пять трёхзначных чисел каждое из которых при делен??и на число 7 даёт трёхзначноенеполное неполное частное
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 1402:7=200 ( ост.2) 2) 1578:7=225 ( ост.3) 3) 2104:7=300 ( ост. 4) 4) 2805:7=400( ост.5) 5) 3506:7=500 ( ост. 6)
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