Дам 15 балов за решение запиши пять трёхзначных чисел каждое из которых при делен??и на число 7 даёт трёхзначноенеполное неполное частное
Математика
Дам 15 балов за решение запиши пять трёхзначных чисел каждое из которых при делен??и на число 7 даёт трёхзначноенеполное неполное частное
Ответ(ы):
Гость:
1) 1402:7=200 ( ост.2) 2) 1578:7=225 ( ост.3) 3) 2104:7=300 ( ост. 4) 4) 2805:7=400( ост.5) 5) 3506:7=500 ( ост. 6)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Имеется 3 кувшина и 4 банки. В каждом кувшине по 5 литров воды, а в каждой банке 2 литра воды. Сколько всего литров воды в этих кувшинах и банках?