Сочинение по теме-"Польза и вред силы трения"

Гость: Гость:

Хаха...перечисли примеры силы трения,что-то в духе, если бы силы трения не было , то люди не могли бы ходить(нога просто бы скользила по любой поверхности и люди просто падали,даже без возможностиподняться), разные объекты останавливаться(пнув мяч он будет катиться с заданной скоростью пока не врежится во что-то, а прикинь это будут тысячи машин :D)