Сочинение по теме-"Польза и вред силы трения"

Физика
Сочинение по теме-"Польза и вред силы трения"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Хаха...перечисли примеры силы трения,что-то в духе, если бы силы трения не было , то люди не могли бы ходить(нога просто бы скользила по любой поверхности и люди просто падали,даже без возможностиподняться), разные объекты останавливаться(пнув мяч он будет катиться с заданной скоростью пока не врежится во что-то, а прикинь это будут тысячи машин :D)
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