Синус предельного угла полного отражения 8/13.чему равен показатель преломления
Физика
Синус предельного угла полного отражения 8/13.чему равен показатель преломления
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