Рассмотри рисунки. Составь предложения .Укажи части речи.
Русский язык
Рассмотри рисунки. Составь предложения .Укажи части речи.
Ответ(ы):
Гость:
Три мальчика(подростка) играют в футбол. Мальчик едет на велосипеде. Части речи чего?
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