Помогите с задачай в двух рулонах было 864 м пленки.сколько пленки было в каждом рулоне если в одном в 7раз больше чем в другом

Математика

Помогите с задачай в двух рулонах было 864 м пленки.сколько пленки было в каждом рулоне если в одном в 7раз больше чем в другом

Автор: Гость