Помогите с задачай в двух рулонах было 864 м пленки.сколько пленки было в каждом рулоне если в одном в 7раз больше чем в другом
Математика
Помогите с задачай в двух рулонах было 864 м пленки.сколько пленки было в каждом рулоне если в одном в 7раз больше чем в другом
Ответ(ы):
Гость:
864м / 8 = 108м - первый рулон, 108м * 7 = 756м - второй рулон.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Номер 17. Решите пожалуйста ребят :) даю много баллов. Тема: Вычитание целых чисел, е??ли кто не понял
Математика
Ракета летела 102с со скоростью 8250м/с какое расстояние пролетела ракета? выразите результат в километрах и метрах