Помогите с задачай в двух рулонах было 864 м пленки.сколько пленки было в каждом рулоне если в одном в 7раз больше чем в другом

Математика
Помогите с задачай в двух рулонах было 864 м пленки.сколько пленки было в каждом рулоне если в одном в 7раз больше чем в другом
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
864м / 8 = 108м - первый рулон, 108м * 7 = 756м - второй рулон.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сумма двух чисел равна 111. Одно из слагаемых в 2 раза больше другого. Назови эти чис??а
Ответить
Русский язык
Рассмотри рисунки. Составь предложения .Укажи части речи.
Ответить
Математика
Номер 17. Решите пожалуйста ребят :) даю много баллов. Тема: Вычитание целых чисел, е??ли кто не понял
Ответить
Математика
Ракета летела 102с со скоростью 8250м/с какое расстояние пролетела ракета? выразите результат в километрах и метрах
Ответить
Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Рассто??ние между городами 300км. Скорость первого автомобиля 70км/ч, а в...
Ответить