Cos A = корень из 2 делённый на 4 найти tg A

Геометрия
Cos A = корень из 2 делённый на 4 найти tg A
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Tga=sina|cosa    sin²a+cos²a=1    sina=√1-cos²a   так как есть значение косинуса можем дальше решить cosa=√2|4 tga=(√1-cos²a)|cosa     tga=(√1-(√2)²|4²)|√24 tga=(√1-1|8)|√2|4 tga=(√7|(2√2)|√2|4 tga=√7  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Сожгли 30,38г фосфора. Вычислите массу оксида фосфора (/), который был получен при эт??м. (69,58г)
Ответить
Математика
Помогите решить алгебру) если что, сверху стоят цифры, это порядок действий (если неправильно расставила,то исправьте пожалуйста)
Ответить
Физика
Синус предельного угла полного отражения 8/13.чему равен показатель преломления
Ответить
Английский язык
Помогите перевести текст учебник форвард 2 часть номер 14
Ответить
Математика
Помогите с задачай в двух рулонах было 864 м пленки.сколько пленки было в каждом рулоне если в одном в 7раз больше чем в другом
Ответить