Cos A = корень из 2 делённый на 4 найти tg A

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Tga=sina|cosa sin²a+cos²a=1 sina=√1-cos²a так как есть значение косинуса можем дальше решить cosa=√2|4 tga=(√1-cos²a)|cosa tga=(√1-(√2)²|4²)|√24 tga=(√1-1|8)|√2|4 tga=(√7|(2√2)|√2|4 tga=√7