Сожгли 30,38г фосфора. Вычислите массу оксида фосфора (/), который был получен при эт??м. (69,58г)

Химия

Сожгли 30,38г фосфора. Вычислите массу оксида фосфора (/), который был получен при эт??м. (69,58г)

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