Сожгли 30,38г фосфора. Вычислите массу оксида фосфора (/), который был получен при эт??м. (69,58г)

Химия
Сожгли 30,38г фосфора. Вычислите массу оксида фосфора (/), который был получен при эт??м. (69,58г)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4P+5O2=2P2O5 n(P)=30.38/31=0.98  моль 0.98 = x   4      2 x=0.49 моль - химическое кол-во оксида фосфора по ур-ию m(P2O5)=0.49*142=69.58 г
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