Составьте предложения!Пожалуйста! По-богатырски По-товарищески По-дорожному ПО-бычьи

Русский язык
Составьте предложения!Пожалуйста! По-богатырски По-товарищески По-дорожному ПО-бычьи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Николай был по богатырски силен Я поговорил с Женей по товарищески Саша шла по дорожному шоссе Я был по бычьи силен
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