Составьте предложения!Пожалуйста! По-богатырски По-товарищески По-дорожному ПО-бычьи
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Составьте предложения!Пожалуйста! По-богатырски По-товарищески По-дорожному ПО-бычьи
Ответ(ы):
Гость:
Николай был по богатырски силен Я поговорил с Женей по товарищески Саша шла по дорожному шоссе Я был по бычьи силен
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