Помогите...надо закончить таблицу!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
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Помогите...надо закончить таблицу!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Ответ(ы):
Гость:
Чел, я твой почерк не пойму
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Приведите дроби к наименьшему общему знаменатилю 3/4 и 1/8 , 4/3 и 5/6, 2/5 и 3/4, 6/7 и 1/3, 21/5 и 3/10, 3/4 и 9/25.